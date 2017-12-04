С начала 2018 года в местные бюджеты будет зачисляться 5% рентной платы за недропользование - Порошенко

Проект государственного бюджета на 2018 год предусматривает сохранение действующей доходной базы местных бюджетов, а с начала года в эти бюджеты начнет зачисляться 5% рентной платы за пользование недрами, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"С 1 января 2018 года в местные бюджеты будет зачисляться 5% рентной платы за пользование недрами", - сказал он в ходе II Всеукраинского форума объединенных громад "Инициативы, изменяющие жизнь" в понедельник в Киеве.

По словам главы государства, на следующий год также запланирована субвенция на формирование инфраструктуры объединенных территориальных громад в размере почти 2 млрд грн.

"В целом же государственная поддержка проектов местного самоуправления в 2018 году составит 18,5 млрд (грн - ИФ), - добавил президент.

П.Порошенко также выразил надежду, что на этой неделе Верховная Рада примет во втором чтении и в целом государственный бюджет на 2018 год.