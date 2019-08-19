С начала года свинина в Украине подорожала на 10% - статистика

С начала года свинина в Украине подорожала на 10,1%. Об этом свидетельствуют данные инфляционного барометра, передает УНН.

По состоянию на 15 августа этого года 1 кг свинины стоит в среднем 114,4 грн.

Отметим, что с начала года в Украине подавляющее большинство продуктов питания из списка социальных подорожало. Так, мука выросла в цене на 15,2% - до 15,4 грн за кг, колбасы - на 16,08%, до 200,5 грн за кг, рис - на 11,4%, до 30,1 грн за кг, сыр мягкий - на 5,6%, до 138,1 грн за кг, картофель - на 100,8%, до 20,9 грн за кг.

При этом, с начала года в Украине подешевело сало - на 1,9%, до 128,4 грн за кг, свекла - на 44,7%, до 7,6 грн за кг, капуста - на 64,7%, до 9,1 кг, подсолнечное масло - на 0,5%, до 36,1 грн за литр.

Напомним, как писал УНН, Украина в последнее время значительно сократила производство собственной свинины. Вместо этого, мы наращиваем импорт этого товара, и больше всего - из Польши.

Среди причин такой ситуации - вирус африканской чумы свиней, с которым не могут справиться в Украине уже несколько лет подряд.

По данным политика Сергея Тригубенко, свинина на нашем внутреннем рынке уже стоит дороже, чем в ЕС. И прогнозы экспертов указывают на то, что цены будут расти и дальше.