С начала года в Украину завезли около 500 тыс. автомобилей на еврономерах - Южанина

В настоящее время полиция не может проверить нарушителей срока пребывания автомобилей на иностранных номерах в режиме транзита.

С начала 2018, то есть менее чем за год в Украину было завезено более полумиллиона автомобилей на еврономерах. В то же время определить точное количество автомобилей на "евробляхах" в Украине в настоящее время не возможно, поскольку разные источники предоставляют разные данные, заявила председатель Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

"Информация разная, но за те несколько месяцев, за неполный 2018 год, завезено более, чем полмиллиона автомобилей. Действительно ли это количество достигло двух миллионов, или меньше, я не могу утверждать. Потому что статистика общественных активистов, владельцев таких автомобилей и Государственной фискальной службы абсолютно разная", - сказала Южанина в эфире телеканала "Прямой".

Она также добавила, что в настоящее время Национальная полиция Украины не имеет доступа к базе таможенников, чтобы проверить авто на еврономерах.

Депутат раскритиковала постановление Верховного суда об использовании автомобиля с иностранной регистрацией и заявила о необходимости принятия закона, который решил бы эту проблему, на ближайшей сессионной неделе парламента.

"Людям нужно разъяснять, что они нарушают при ввозе таких авто, в режиме "транзита" или временного ввоза, и какая ответственность наступает за нарушение законодательства. Поэтому данное постановление Верховного суда содержит худшие положения для граждан Украины, чем вы себе представляете! Каждый гражданин должен знать об ответственности - это большие суммы штрафа. Поэтому нужно как можно скорее принять законы о "евробляхах" во втором чтении, и решить эту проблему, и двигаться дальше. В ближайшую сессионную неделю будут приниматься законы, которые должны решить эту проблему", - сказала Южанина.

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Напомним, что Рада 13 июля приняла за основу закон о "евробляхах", которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств (No8487) и (No8487-1) в Таможенный кодекс Украины, а также некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины (No8488 и No8488-1). За принятие законопроектов за основу проголосовали 260 и 256 депутатов соответственно.

Подробнее о перспективах развития авторынка читайте в статье автора Максима Шкиля "Достпуные авто в каждый дом! А что дальше?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Интерфакс-Украина