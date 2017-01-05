С начала отопительного сезона Украина сократила на 6% потребление газа

В Украине в течение двух с половиной месяцев отопительного сезона было уменьшено потребление газа на 6% по сравнению с прошлым сезоном.

Об этом сказал министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире "112 Украина".

"На сегодняшний день зима более холодная. Так вот, за два с половиной месяца отопительного сезона потребление газа в Украине по данным "Нафтогаза" на 6% меньше, чем в 2015/2016 годах ", - сказал он.

Напомним, добыча природного газа в Украине в 2016 г., по оперативным данным, увеличилась на 0,7% по сравнению с 2015 г. - до 20,29 млрд куб. м.