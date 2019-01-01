С Нового года в Украине выросли минимальные зарплаты и пенсии, но подорожало отопление

С 1 января украинцев ждут финансовые обновления, в частности, возросла минимальная зарплата, кое-кому повысят пенсии, но все это затмит подорожание коммуналки.

Так, согласно госбюджету, минимальная заработная плата в Украине с 1 января выросла до 4173 грн в месяц, или до 25,13 грн в почасовом размере. Для сравнения в 2017 году она составляла 3723 грн в месяц.

Прожиточный минимум на одно лицо в месяц с 1 января 2019 года составит 1853 грн, с 1 июля - 1936 грн, с 1 декабря - 2027 грн.

Национальный банк Украины установил такие курсы валют: доллар стоит 27, 88 грн, а евро - 31, 62 грн. Со следующего года правительство поднимет зарплату преподавателям университетов на 20%. В Государственной Миграционной службе сообщили, сколько украинцев отказались от бумажных паспортов.

Также с 1 января для 2 млн человек проведут перерасчет пенсий, в том числе, для военных пенсионеров, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"Также с 1 января стартует пенсионная программа перерасчета пенсий, которая коснется лиц, которым исполнилось 65 лет и они имеют трудовой стаж 35 лет для мужчин, 30 лет - для женщин. Это примерно 2 млн пенсионеров", - сказал вице-премьер-министр Павел Розенко.

Он также напомнил, что повышение пенсий для остальных категорий граждан будет проведено 1 марта 2019 года. "Самый большой перерасчет пенсий, который коснется около 11 млн граждан, будет проведен с 1 марта следующего года (речь идет о 2019 году, - ред.). Это будет осовременивание пенсий по новым размерам заработных плат", - рассказал вице-премьер-министр, добавив, что размер повышения пенсий составит от 15% до 40%.

С первого января стоимость тепла для украинцев снова возрастет.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, увеличила тарифы на теплоснабжение для производителей тепла на треть. А те - подняли стоимость тепла для населения. Миллионам украинцев и нынешние тарифы уже не по карману... Каких цифр ждать в платежках уже с нового года? Смотрите прямо сейчас.

В то же время возможный рост дохода украинцев может затмить повышение тарифов для населения на отопление в среднем на 16,6% в связи с повышением стоимости газа для потребностей населения.

"Рост цены природного газа с учетом тарифов на транспортировку и распределение природного газа на 22,8% привело к росту тарифов на тепловую энергию для населения на 16,6%, и средневзвешенный тариф составляет 1253,5 грн за 1 Гкал", - сказала руководитель профильного управления НКРЕКП Светлана Черных.

Она добавила, что 86,6% в тарифе на тепло приходится на стоимость топлива.