С помощью конфискованных средств Януковича будет уменьшен госдолг Украины, - Данилюк

Среди конфискованных средств режима Януковича, кроме зачисленных на счета Госказначейства 1,1 млрд долларов, дополнительно еще 200 млн долларов в ценных бумагах будут переданы Министерству финансов. Об этом сообщил глава Минфина Александр Данилюк, сообщает пресс-служба президента Украины.

По словам Данилюка, дополнительно на эту сумму будет уменьшен государственный долг. "Это будет способствовать стабилизации финансовой системы страны, и это очень позитивный сигнал", - отметил министр.

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что после зачисления этих средств золотовалютные резервы Украины будут составлять 18,4 млрд долларов США. Он напомнил, что в 2015 году эта сумма была меньше 5 млрд долларов, и за этот период золотовалютные резервы выросли почти на 13,5 млрд долларов.

Напомним, 28 апреля стало известно о конфискации активов режима экс- президента Украины Виктора Януковича согласно решению суда. Президент Порошенко отметил, что эти деньги нужно не "проесть", а направить на армию и социалку, а также анонсировал новые блокирования средств на счетах экс- чиновников. Защита беглого президента, как и прежде, отрицает, что такие деньги вообще существуют.