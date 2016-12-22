С сегодняшнего дня временная администрация ПриватБанка отменена - А.Шлапак

С сегодняшнего дня временная администрация, которая была в ПриватБанке, отменена, и уже до конца дня клиенты смогут получить полный набор услуг.

Об этом во время брифинга сказал глава правления ПриватБанка Александр Шлапак, передает УНН.

"Хотел бы отметить для клиентов нашего банка, что в течение трех последних дней была введена временная администрация, были наложены ограничения на деятельность банка. Однако, сегодня решением правления эти ограничения сняты, и все наши клиенты смогут уже до конца дня получить полный набор услуг, который ранее предоставлялся ПриватБанком", - отметил А.Шлапак.

Также глава правления ПриватБанка заверил клиентов, что они получат лучший сервис в Украине, несмотря на национализацию банка.

"Особые мои слова к клиентам ПриватБанка: я уверяю вас, что вы получите лучший сервис, который только может быть предоставлен в Украине. Он и так лучший, и мы будем всячески его поддерживать", - добавил он.

Как сообщал УНН, платежи в ПриватБанке осуществляются без ограничений.

Кабинет министров Украины на заседании 18 декабря рассмотрел вопрос обеспечения стабильности в финансовой системе страны. Принимая во внимание результаты заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, правительство поддержало предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО "ПриватБанк" в стопроцентную государственную собственность.

Как сообщал УНН, начиная с 19 декабря, в ПриватБанке вводится временная администрация.