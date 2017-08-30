С ценой автогаза будет разбираться АМКУ, ГФС и Министерство энергетики

Правительство обратило внимание на резкое подорожание сжиженного углеводородного газа (СУГ). Премьер-министр Владимир Гройсман назвал ситуацию на рынке "диверсией против Украины" и поручил "принять меры по снижению цены топлива и поддержки конкуренции на рынке" целому ряду министерств и ведомств.

В соответствии с распоряжением премьер-министра искать и наказывать виновных в очередном скачке цен на автогаз будет Антимонопольный комитет, Государственная фискальная служба, правоохранительные органы и профильные министерства. Об этом по результатам совещания Кабинета министров сообщила пресс-служба правительства.

Как отмечено в сообщении, участники совещания констатировали "быстрое наращивание потребления газа". По информации ГФС за 8 месяцев 2017 года импорт СУГ вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 70 тысяч тонн и превысил 600 тысяч тонн. За этот же период сократилось количество трейдеров, которые поставляют автогаз из России - основного экспортера данного вида топлива. Кроме того наложились инфраструктурные проблемы, препятсвующие созданию запаса газа.

Ранее скачок розничных цен на СУГ прокомментировал первый замминистра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов. "Если кратко - цены падали с начала года, все держали запасы низкими, затем россияне поставили на ремонт свои НПЗ, а также дали собственные экспортные лицензии только Роснефти. Плюс не хватает цистерн для быстрой смены логистики. Поэтому сейчас дефицит. Не знаю, вся ли это правда - мы (Минэкономразвития, прим. ред.) не глубокие специалисты, хотя я и пытался собрать всю информацию. Степан Кубив уже написал обращение в АМКУ и другие профильные органы, ситуация действительно выглядит несколько странной, даже с учетом привычных колебаний цен на газ летом (летом падает дебет собственных скважин УГВ (Укргаздобычи, прим. ред). Кто-то из игроков вполне может качать рынок или устраивать заговор ".

Издание Enkorr сообщило со ссылкой на участников пресс-конференции "Причины подорожания сжиженного газа", что пик цен на данный вид топлива уже пройден, и в середине-конце сентября розничные цены могут снизиться до 11- 12 грн/л - уровня, с которого они начали рости в начале августа. По информации сайта c конца июля по 28 августа цена автогаза в крупных сетях в Киеве выросла в среднем на 5 грн/л и перевалила отметку в 16.5 грн/л.

AutoUA.net

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