С украинского рынка уйдут еще 10 банков

В 2018 году порядка 10% участников могут покинуть банковский рынок на добровольной основе

Количество банков продолжит сокращаться, но это будет не "банкопад", а добровольный уход с рынка.

"Банки адаптировались, происходит изменение структуры (рынка. - Ред.), отказ от лицензий. В следующем году этот процесс будет продолжаться", - заявил председатель правления банка "Глобус" Сергей Мамедов. Банкир считает, что порядка 10% участников могут покинуть банковский рынок, передает FinClub.

"Если сейчас 86 банков, то думаю, что в следующем году, наверное, на банков шесть - восемь, а может и 10 (!) будет меньше. У этого процесса объективные причины", - подчеркнул Сергей Мамедов.

Некоторые банки, которые отказались от банковской лицензии, остаются на финансовом рынке как финансовые компании. "Работать банком сейчас очень непросто. Это и необходимость докапитализации, и необходимость подтверждения своей стратегии. Надо постоянно иметь ресурсы для деятельности твоего учреждения", - отметил банкир.