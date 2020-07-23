ЄС уже озвучив умови для другої частини траншу

Для отримання другої частини макрофінансової допомоги від Європейського союзу Україні необхідно виконати спеціальні вимог. Лише після виконання цих вимог Україна отримає транш у розмірі 600 млн євро.
Про це на брифінгу у Брюсселі заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише "РБК-Україна".
За словами Шмигаля, отримання другого траншу від ЄС буде можливим лише після виконання спеціальних умов:
- управління державними закупівлями та корпоратизація керуючої ради;
- реформа податкової та митної адміністрації, шляхом проведення відкритих конкурсів;
- запровадження IT-рішень;
- реформа й вдосконалення системи моніторингу ПДВ;
- продовження реформи державної служби;
- покращення бізнес-клімату;
- продовження розширення повноважень приватних виконавців;
- питання післясудового врегулювання спорів;
- поетапна ліквідацію існуючої Державної фіскальної служби;
- секторальні реформи та державні підприємства.
Прем'єр зазначив, що загалом всі умови можна поділити на чотири блоки.
Крім того, за його словами, в Україні в рамках програми співпраці з ЄС планують створити комісію з питань етики судів. Участь у створенні цієї комісії братимуть міжнародні експерти.
"По судовій системі передбачається міжнародна участь. Що стосується судової реформи - це реформа Вищого адміністративного суду України, реформа кваліфікаційної комісії та створення комісії з питань етики з міжнародною участю", - додав Шмигаль.
Нагадаємо, у четвер Україна та Європейський Союз підписали меморандум про нову програму макрофінансової допомоги. Програма розрахована на 12 місяців.
5 Канал
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