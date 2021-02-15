Саакашвілі готовий покінчити з корупцією на митниці "за три тижні".

Корупцію в митній системі можна здолати щонайбільше за місяць, але всьому заважає бюрократія. На це поскаржився в вечірньому ефірі телеканалу Україна 24 керівник виконкому Національної ради реформ Михайло Саакашвілі.

За словами чиновника, ще в червні 2020 року була ухвалена митна реформа, "яка покінчить із корупцією за максимум три-чотири тижні".

"І зараз ми з нею вже дев'ять місяців ходимо від чиновника до чиновника, а вони кажуть: ми не можемо прийняти, тому що (перераховує пункти, - ред.) а, b, c, d, e", - поскаржився Саакашвілі.

Щоб було зрозуміло, про що мова, глава виконкому Нацради реформ розповів про завезення авто в Україну.

"Завозять машини. На папері все красиво: у тебе е-декларація, ти її відправляєш кілька разів, а тобі кажуть - нам не подобається кома. Після чотирьох разів пишуть тобі лист: якщо ви ще двічі допустите помилку, ми відберемо у вас ліцензію і право ввозити машини", - повідомив Саакашвілі.

За допомогою таких перепон, вважає чиновник, корупціонери натякають бізнесменові, що "ти дурень, якщо досі не зрозумів, то треба прийти і з нами все повирішувати".

Також у цьому ефірі Саакашвілі озвучив оцінки, хто і скільки "краде" з бюджету: за його словами, СБУ і судова система - близько $1 млрд на рік кожна, митниця - $3 млрд.

7 травня 2020 року президент Зеленський призначив Саакашвілі головою виконкому Нацради реформ: що це значить.

Навесні 2020-го Саакашвілі заявив, що Україна "може відмовитися від співпраці з МВФ", а влітку - що відставка Зеленського "загрожує розпадом України".

У вересні він поскаржився, що в Україні "повернули схеми часів Януковича" і хабарі на митниці.

22 жовтня 2020 року Кабмін звільнив Андрія Павловського з посад т.в.о. голови Держмитниці: його замінив Євгеній Єнтіс.

У грудні того ж року Саакашвілі заявив, що "не дивлячись на прихід Зеленського, злодії залишаються безкарними, частина - при владі".