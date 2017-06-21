Садовой утверждает, что мэрам городов запретили помогать с львовским мусором

В среду, 21 июня, городской глава Львова Андрей Садовой заявил, что на глав городских администраций оказывают давление, чтобы они не помогали Львову в приеме бытовых отходов. Об этом мэр Львова сообщил в прямом эфире телеканала NewsOne.

"Я обращался во все города, в которые только можно. В Украине 450 городов, все они отказали, потому что им запретили помогать. В частном разговоре они мне сообщают, что им дали команду и пригрозили уголовными делами. Люди запуганы. Если люди поймут, что это безопасно, то будут помогать", - отметил он.

При этом на персональной странице в Facebook Садовой, в подтверждении своих слов, опубликовал отсканированные копии отказов мэров украинских городов в приеме мусора.

"Есть одна "песня", которую организаторы мусорной блокады Львова поют каждый раз, когда доводят ситуацию до предела экологического бедствия: "Садовой ни к кому не обращался, поэтому никто Львову не помогает". Чтобы окончательно закрыть этот вопрос, выкладываем на сайте городского совета сканы всех отказов в помощи от тех органов, в которые мы направляли письма- просьбы", - написал он.

Как сообщал MIGnews.com.ua, мэр Винницы Сергей Моргунов предложил городского главу Львова Андрея Садового "не засылать журналистов", а лично приехать на полигон твердых бытовых отходов под Винницей, чтобы перенять опыт решения проблемы утилизации мусора. Также он пообещал поделиться контактами инвесторов, которые могут помочь в решении проблемы с львовским мусором.