Садовый о ситуации с Ryanair: Почему Лоукост уходит из Львова

Лоукост Ryanair не имеет никаких претензий ко Львову, однако вынужден уйти, ведь компания входит в страны, а не города.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

"Связался с руководством Ryanair с вопросом о судьбе подписанного договора со Львовом. Получил ответ, что ключ в Киеве. Ко Львову претензий никаких, но компания входит не в города, а в страны. А из Киева их банально поперли", - написал он.

Городской председатель Львова не склонен думать, что все дело в лоббировании интересов МАУ. По его мнению, директор "Борисполя" не принимал бы такого скандального решения без согласия сверху.

"После прокурорской инвестподдержки в виде уголовных дел по голландского индустрального парке во Львове - это уже второй гвоздь в спину со стороны центральной власти в бизнес-климат города. Если президент с премьером не вырулят из этих скандалов, то могут отменять все последующие форумы а ля "Invest in Ukraine!". Есть риск оказаться на них в роли людей, ни одному слову которых никто не верит", - отметил Садовый.

Зв'язався з керівництвом Ryanair з запитанням щодо долі підписаного договору зі Львовом. Отримав відповідь, що ключ в Ки... Опубліковано Андрій Садовий 10 липня 2017 р.

, вечером 10 июля на официальном сайте лоукоста появилось сообщение о том, что Ryanair уходит из Украины из-за несоблюдения ранее достигнутого соглашения с Министерством инфраструктуры Украины и лицами аэропорта "Борисполь". Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во всем обвиняет аэропорт "Борисполь", мол, он с самого начала имел целью сорвать переговоры.