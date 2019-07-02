Самая важная битва Украины — за энергетическую независимость (Forbes, США)

У Украины есть проблема энергетической безопасности размером с реку Днепр. И это несмотря на наличие у нее третьего по величине запаса углеводородов в Европе (после России и Норвегии) и быстро растущего сектора возобновляемых источников энергии. У нее также имеется внушительный, хотя и стареющий, арсенал атомных энергоблоков советской эпохи и есть достаточные мощности для производства электроэнергии, чтобы она могла стать нетто-экспортером электроэнергии еще в 2018 году. Однако страна по-прежнему не в состоянии вырваться из железных тисков России и добиться энергетической независимости. И пока этого не произойдет, она не сможет обеспечить себе настоящую экономическую и политическую независимость.

В основе этой нестабильной ситуации в области энергетической безопасности находится чрезмерная зависимость от Российской Федерации, поставляющей на Украину нефть, газ, уголь и уран, а также то, что внутренний энергетический сектор страны остро нуждается в реформировании.

Хотя Украина больше не импортирует природный газ напрямую от своего агрессивного восточного соседа, она по-прежнему зависит от энергетического гиганта «Газпрома», с которого берет сборы за транзит природного газа. Украина является основным маршрутом транспортировки российского газа в Европу, и за свою роль в этих отношениях получает около трех миллиардов долларов в год — то есть, около 2,5% ВВП Украины.

Кроме того, более 64% угля и 55% обогащенного урана — двух основных видов энергоресурсов украинского энергетического сектора — по-прежнему поступают из России. Россия также взимает с Украины плату за утилизацию ее отработанных ядерных отходов.

Помимо внешней зависимости, у Украины есть серьезные проблемы в энергетическом секторе. Стареющая инфраструктура остро нуждается в ремонте и обновлении. Энергетические рынки являются монополистическими, неэффективными и коррумпированными. Чрезмерное регулирование и сложные процедуры лицензирования препятствуют добыче хранящихся в недрах страны богатых запасов нефти и газа, из-за чего инвестиционная среда в области разведки и добычи не слишком привлекательна. Успехи в области использования возобновляемых источников энергии достигаются отчасти благодаря олигархам, обеспокоенным сохранением окружающей среды, но альтернативная энергетика все еще далека от того, чтобы стать заменой традиционным тепловым и атомным электростанциям Украины, мощность которых составляет 55 гигаватт (ГВт). В совокупности эти проблемы представляют собой экзистенциальную угрозу для Украины.

Главная проблема — «Северный поток — 2»

Масштабному транзиту российского газа через Украину в Европу придет конец с запуском проекта «Газпрома» стоимостью 11 миллиардов долларов — газопровода «Северный поток — 2», который связывает Россию с Германией, самым «ненасытным» потребителем газа в Европе. Газопровод протяженностью 1230 километров проходит в обход Украины через Балтийское море, и после завершения строительства сегодняшняя мощность газопровода «Северный поток» в 55 миллиардов кубометров удвоится до 110 миллиардов кубометров. И если рассматривать его вместе с газпромовским газопроводом «Турецкий поток», который проходит по дну Черного моря на юг Европы, и мощность которого составляет 32 миллиарда кубометров, стратегия Кремля, направленная на то, чтобы прокачивать газ в Европу в обход Украины, становится очевидной.

После ввода этих двух газопроводов в эксплуатацию их будет достаточно, чтобы прокачивать порядка 90 миллиардов кубометров газа, которые ежегодно поставляются через территорию Украины, что лишит Киев крайне необходимых ему транзитных платежей. Это также означает, что у Кремля больше не будет экономических причин сдерживать свою агрессию в будущих конфликтах. Подводя итог, можно сказать, что поставки из России очень выгодны Украине для обеспечения экономической и физической безопасности.

Срок действия контракта, в соответствии с которым осуществляются эти важнейшие поставки газа, истекает 31 декабря 2019 года, и «Газпром» больше не будет обязан прокачивать газ через территорию Украины. Но это не значит, что поставки газа через Украину сразу же прекратятся.

Об этом сказал на седьмом ежегодном саммите рабочей группы по Украине, состоявшемся в начале этого месяца в Вашингтоне, коллега и эксперт по энергетической безопасности Джеймс Грант (James Grant):

«К счастью для Украины, вероятность того, что поставки по этому маршруту будут завершены в 2020 году, невелики. У России до конца года не будет мощностей для того, чтобы направить по другому маршруту все 90 миллиардов кубометров газа, который проходит через Украину, и, вероятнее всего, их не будет до 2022 года. Строительство „Северного потока — 2" близится к завершению, но, как ожидается, пуск его в эксплуатацию, намеченный на зиму 2019 года, в срок не состоится.

Кроме того, обе нитки газопровода „Турецкий поток", проложенные из России в Турцию по дну Черного моря, мощность которых составляет 31,5 миллиарда кубометров в год, заработают на полную мощность лишь после 2021 года. И пока эти газотранспортные системы не заработают, Россия не сможет удовлетворять европейский спрос на газ без своего соседа, что фактически дает Украине некоторые рычаги влияния на переговорах в ближайшей перспективе. Если Киев будет действовать разумно, он воспользуется этим преимуществом для заключения с „Газпромом" выгодного долгосрочного контракта под угрозой блокировки большей части продаж российского газа в Европу в ближайшие несколько лет».

Назревшие реформы

Два года назад украинский парламент принял закон, предусматривающий новую модель рынка электроэнергии, аналогичную той, которую используют страны — члены ЕС. Это, наконец, позволит интегрировать энергосистему Украины в Европейскую сеть операторов электропередающих систем (ENTSO-E), что будет способствовать энергетической безопасности Украины.

Реформа рынка электроэнергии поможет увеличить инвестиции в энергетический сектор. По оценке Украинского института будущего (UIF), электрогенерирующие компании смогут привлечь в 11,5 раза больше инвестиций по сравнению со сценарием без проведения реформ.

Проведение реформ и инвестиции в энергетический сектор будут стимулировать экспорт украинской энергии в страны Евросоюза. При этом также появится возможность увеличить объемы экспорта электроэнергии до 25 миллиардов киловатт-часов в 2030 году по сравнению с сегодняшними пятью миллиардами киловатт-часов трансграничных продаж. Это позволило бы увеличить доходы от экспорта электроэнергии до 1,5 миллиарда долларов.

Согласование с сетью ENTSO-E также позволит повысить конкуренцию на внутреннем рынке электроэнергии, поскольку монополисты будут вынуждены бороться за внутренних потребителей, предлагая лучшие цены и качество услуг. Самое главное, это создаст основу, необходимую для снижения зависимости потребителей от лишь небольшой группы поставщиков.

Реформы также позволят решить вопрос отделения газотранспортной системы (ГТС) Украины от конкурентных видов деятельности. В соответствии с Третьим энергопакетом ЕС (Third Energy Package) Украина начала процесс демонополизации своего государственного нефтегазового гиганта «Нафтогаз» с целью отделения транспортировки от добычи и поставок. Первая волна реформ, направленных на изменение системы управления «Нафтогаза», которая прошла в 2016 году, привела к тому, что «Нафтогаз» впервые в своей истории получил прибыль в размере миллиарда долларов. Такая демонополизация и либерализация газового рынка должны обеспечить украинскому энергетическому сектору доверие и прозрачность, которые ему столь необходимы.

Укрепление энергетической безопасности Украины

Перед Украиной стоит еще одна реальная проблема. И это — не поля сражений в Донбассе или битва за родной язык. Достижение энергетической безопасности является еще одним шагом к тому, чтобы освободиться от зависимости от своего бывшего имперского хозяина.

Киев приступает к осуществлению глубоких реформ в энергетическом секторе, благодаря которым он станет более благоприятным для инвестиций, конкурентоспособным и устойчивым. С угрозами «Северного потока — 2» и потери трех миллиардов долларов в виде транзитных сборов будет покончено при использовании лучших источников более дешевой и экологически чистой энергии. А пока Киев может и должен использовать свои транзитные рычаги, чтобы занять жесткую позицию за столом переговоров с Россией.

Единственным условием успеха Украины в ее стремлении к полной свободе, суверенитету и государственности является настоящая энергетическая независимость.

Ариэль Коэн