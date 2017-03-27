Саммит ГУАМ: Гройсман назвал главные задачи

Украинский премьер настаивает на полномасштабной реализации Договора о свободной торговле В Украине стартовал саммит ГУАМ. Фото: kmu.gov.ua

В Киеве начался саммит глав правительств стран ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова). В ходе встречи особое внимание будет уделено экономическому сотрудничеству в формате ГУАМ, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Мы сегодня должны решить две важные задачи. Первая - это дать возможность полномасштабной реализации Договора о свободной торговле. Речь идет о нашем транспортном взаимодействии и реализации идеи транспортного коридора в рамках ГУАМ. На мой взгляд, мы имеем сегодня нереализованные торговые отношения в рамках наших четырех стран. Мы имеем небольшой рост по сравнению с 2015-м годом нашей торговли, но убежден, это не соответствует нашим возможностям. Когда мы подпишем необходимые документы, после этого саммита мы сможем улучшить ситуацию", - сказал он.

Премьер сообщил, что стороны подпишут еще один документ, который будет углублять сотрудничество между таможенными органами ГУАМ. По его словам, этот протокол будет очень хорошим шагом, "когда мы будем в сотрудничестве признавать все таможенные процедуры наших стран, это ускорит и улучшит процесс нашего сотрудничества".

"Нам нужно развивать транспортную инфраструктуру, железнодорожное сообщение, портовую инфраструктуру. Также хотел бы отметить важность и приоритетность Транскаспийского международного маршрута. И тут есть неплохой прогресс: в 2014-м году только 400 железнодорожный вагонов прошли через Украину по этому маршруту, в прошлом году мы нарастили до 3 тыс.", - сказал Гройсман.

Украина также заинтересована в членстве в Транскаспийском международном транспортном маршруте.

"Важной задачей является и усиление сотрудничества с нашими международными партнерами. Необходимо в полной мере реализовать подписанную в 2015-м году программу сотрудничества ГУАМ и Японии. Важно было бы подготовить продолжение рамочной программы сотрудничества ГУАМ и США. Поддерживаю развитие контактов с Вышеградской четверкой и другими государствами Центральной Европы и Балтии", - подытожил Гройсман.

Справка. Организация за демократию и экономическое развитие - ГУАМ - региональное объединение четырех государств: Грузии, Украины, Азербайджанской Республики и Республики Молдова. В основе образования этой формы сотрудничества лежит единство позиций стран с подобными политическими и экономическими внешними ориентациями. Организация создана в 1997 году для противостояния влиянию России в регионе и получила поддержку США.