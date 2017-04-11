Самолет "Антонова" установил очередной рекорд, пидняшвы 3202 кг на высоту 2700 м

Государственное предприятие "Антонов" во вторник, 11 апреля, провел над Киевом испытания на грузоподъемность самолета Ан-2-100, который является современной модификацией биплана Ан-2.

Фото: ГП "Антонов"

Целью испытательного полета было выяснить, может ли Ан-2-100 лететь с грузом 3200 кг - тяжелым для самолетов такого класса, сообщает Facebook предприятия.

Испытания прошли успешно, самолет сумел подняться на высоту 2700 метров.

Напомним, что украинский самолет - транспортник Ан-132 - в пятницу, 31 марта, впервые поднялся в воздух .