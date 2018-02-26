Самые высокие пенсии получают киевляне, а самые низкие - жители Тернопольской области

Пенсионеры Киева получают самые высокие в Украине пенсии, свидетельствуют данные, приведенные в отчете Пенсионного фонда. Об этом сообщает "Экономическая правда", - передают Українські Новини.

Самый высокий средний размер пенсионной выплаты на 1 января 2018 года зафиксирован в Киеве - 3 332 грн.

На втором месте оказалась Донецкая область со средним размером пенсии в 3 268 грн, на третьем - Луганская с 2 986 грн.

Следом за ними идут Днепропетровская - 2 853 грн, Запорожская - 2 681 грн, Харьковская - 2 530 грн, Киевская области - 2 501 грн.

Самые низкие пенсии у пенсионеров Тернопольской области - 1 930 грн, и Закарпатской - 1 997 грн.

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