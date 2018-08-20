Самыми быстрорастущими экономиками Европы стали польская и венгерская

Обнародована статистика по итогам второго квартала 2018 года

Рост реального ВВП Евросоюза во втором квартале 2018 года составил 2,2% по сравнению со вторым кварталом 2017 года. Об этом свидетельствуют данные Евростата - европейского статистического бюро.

Рост в Польше и Венгрии - 5% и 4,4%, соответственно. Далее в рейтинговой таблице расположились Румыния и Латвия (по 4,2%), Словакия и Кипр (по 3,9%) и Литва (3,7%).

Как ранее сообщал UBR, аналитики Bloomberg выяснили, какие страны наиболее уязвимы к финансовому кризису по модели Турции. Эксперты назвали этот пул стран "хрупкой пятеркой". В исследовании говорится, что именно Аргентина, Колумбия, ЮАР и Мексика "демонстрируют сигналы, схожие с турецкими, хотя и не столь значительные".