Санкции США против Дерипаски могут иметь глобальные последствия

Решение властей США включить российского магната Олега Дерипаску в санкционный список в пятницу отразится на разных странах, поскольку его бизнес-империя имеет глобальный охват и сотрудничает с многочисленными транснациональными компаниями.

Вашингтон ввел санкции в отношении семи российских олигархов, 12 компаний, которыми они владеют или управляют, а также 17 высокопоставленных российских правительственных чиновников за то, что им, по мнению США, выгодны "злонамеренные действия" российских властей по всему миру.

Журнал Forbes оценил состояние Дерипаски в $6,7 миллиарда. Бизнесмен является основным владельцем конгломерата En+, которому, в свою очередь, принадлежит доля в Русале и Норникеле, входящих в число крупнейших в мире производителей металлов.

Внесение Дерипаски в санкционный список США в перспективе может создать трудности и для компаний, с которыми он сотрудничает. В их числе немецкий автомобильный гигант Volkswagen и сырьевой трейдер Glencore.

Дерипаска сказал, что новости о санкциях США "очень неприятны, но не неожиданны".

"Разумеется, основания для включения моего имени в санкционный список США необоснованны, смехотворны и абсурдны", - говорится в заявлении, отправленном Рейтер компанией Базовый элемент, владельцем которой является Дерипаска.

Русал, акции которого торгуются на Гонконгской фондовой бирже, является одним из крупнейших в мире производителей алюминия. Компания сообщила, что продает свыше 10 процентов объемов в США.

Русалу принадлежат активы в Италии, Ирландии, Швеции, Нигерии, Гайане, Гвинее, а также доля в австралийской QAL, крупнейшем в мире производителе алюминия.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ

В заявлении Минфина США говорится, что американским компаниям будет "запрещено сотрудничать" с людьми и компаниями, включенными в санкционный список.

Кроме того, в заявлении сказано, что компании за пределами США "могут попасть под санкции за умышленное упрощение операций в интересах или от имени" компаний, внесенных в черный список.

У Volkswagen есть совместное предприятие с группой ГАЗ, входящей в холдинг Базовый элемент, который также попал под новые санкции. В рамках контракта, срок которого истекает в 2025 году, на заводе собираются автомобили немецкого концерна.

Базирующаяся в Швейцарии Glencore владеет долей в Русале и сообщила, что планирует поменять эти акции на бумаги недавно созданной Дерипаской холдинговой компании EN+.

В числе основных клиентов Русала, согласно компании, находятся Glencore, Toyota и Rio Tinto Alcan.

СВЯЗИ С КРЕМЛЕМ

Дерипаска часто контактирует с Кремлем и российскими чиновниками.

Он регулярно проводит встречи с президентом России Владимиром Путиным, активно инвестировал в подготовку страны к зимним Олимпийским играм 2014 года в Сочи и сказал, что его личные интересы неотделимы от государственных.

Российский оппозиционер Алексей Навальный в феврале опубликовал расследование, согласно которому Дерипаска в 2016 году встречался с заместителем премьер-министра РФ Сергеем Приходько на принадлежащей бизнесмену яхте у берегов Норвегии.

Дерипаска обвинил Навального и других в распространении ложной информации о том, что он совершал незаконные действия и в суде добился запрета на публикацию этой информации в СМИ. Роскомнадзор заблокировал сайт Навального.

ГЛАВА ПРЕДВЫБОРНОГО ШТАБА ТРАМПА

Дерипаска в 2000-х годах работал с Полом Манафортом, который позднее стал главой предвыборного штаба президента США Дональда Трампа.

Во время сотрудничества с Дерипаской Манафорт консультировал Виктора Януковича, пророссийского кандидата в президенты Украины, который был избран главой государства в 2010 году.

Кипрская компания Surf Horizon Limited, связанная с Дерипаской, подала в суд на Манафорта и его делового партнера Ричарда Гейтса, обвинив их в присвоении более $18,9 миллиона долларов, которые компания инвестировала в украинскую телекоммуникационную группу Black Sea Cable.

Несмотря на судебный иск, Манафорт, похоже, сохранил контакты с Дерипаской. В прошлом году Washington Post сообщила, что Манафорт в июле 2016 года через посредника отправил российскому бизнесмену электронное сообщение с предложением информировать его о ходе предвыборной кампании Трампа. В тот момент Манафорт был главой предвыборного штаба республиканца.

Представитель Манафорта Джейсон Малони назвал электронную переписку "безобидной" и сказал, что ее целью было получить деньги у бывших клиентов.

Екатерина Голубкова, Глеб Столяров

Минпромhttps://www.minprom.ua/digest/243178.html