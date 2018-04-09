Санкции США: "Русал" Дерипаиски может объявить техдефолт из-за падения курса акций

Первый рабочий день после объявления санкций против фигурантов "кремлевского списка" начался с падения курса акций "Русала" Олега Дерипаски. В компании допускают объявление технического дефолта

Стоимость акций компании "Русал", которая вместе с ее главным акционером Олегом Дерипаской оказалась в санкционном списке США в связи с агрессией РФ против Украины, в понедельник утром упала более чем на 40% на Гонконгской бирже и на 46,9% на Московской бирже.

Руководство "Русала" предупредило о риске технического дефолта.

"По оценкам компании, санкции OFAC (Управления по контролю над иностранными активами Минфина США) могут привести к техническим дефолтам в связи с некоторыми кредитными обязательствами группы, и в настоящее время компания оценивает вероятное влияние таких технических дефолтов на ее финансовое положение", - говорится в сообщении компании.

Как отмечает руководство "Русала", очень высока вероятность того, что санкции "могут оказать весьма неблагоприятное влияние на бизнес и перспективы группы компаний".

Также на открытии торгов на Московской бирже в понедельник бумаги группы компаний En+, которую также контролирует Дерипаска, потеряли 22,8% стоимости, опустившись до 45 рублей (77 центов США) за штуку.

В то же время контракты на алюминий выросли на Лондонской бирже металлов на фоне опасений, что введение санкций против "Русала" нарушит поставки металла на мировой рынок, сообщает Блумберг. По данным агентства, в ходе торгов в понедельник цены на фьючерсы поднимались более чем на 2%, до $2 088 за тонну.

Напомним, общий размер долга "Русала" на конец 2017 года составлял $8,5 млрд, чистый долг - $7,6 млрд, и рефинансировать этот долг в западных банках теперь уже не получится.

Как сообщалось, 6 апреля 2018 США ввели санкции против 24 российских бизнесменов и официальных лиц, а также 15 связанных с ними компаний. Среди них - основной акционер "Русала" Олег Дерипаска.

Как сообщало издание Forbes, после введения санкций Дерипаска всего за один день потерял почти $1 млрд. Бизнесмен контролирует 48,13% "Русала" и около 66% En+ Group.

по материалам: BBC