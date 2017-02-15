САП и НАБУ имеют в производстве дела с убытками в 82 млрд грн - А.Сытник

Общая сумма убытков по делам, которые находятся в производстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины, достигает 82 млрд грн. Об этом во время отчета о работе НАБУ в парламенте сказал его председатель Артем Сытник, передает корреспондент УНН.

"На сегодняшний день в производстве антикоррупционной прокуратуры, антикоррупционного бюро находятся сотни дел. Общая сумма установленных по этим делам убытков составляет 82 млрд грн", - сказал он.

Кроме того, он отметил, что 50 дел антикоррупционная прокуратура направила в суд. По делам, которые находились в производстве, прямо возмещено 115 млн грн, добавил А.Сытник.

Напомним, расследование "дела Онищенко" будет частично завершено на этой неделе .