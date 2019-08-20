САП объявила ексголову НКРЭКУ Волка в международный розыск

Он находится за пределами Украины и не появляется на вызов следователей.

В международный розыск объявили бывшего главу Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрия Вовка, подозреваемого в причастности к причинению убытков в 18,86 млрд грн по делу "Роттердам+".

Об этом сообщает прессслужба САП.

Объясняется, что это сделали, ведь подозреваемый находится за пределами Украины и не появляется на вызов следователей.

САП ОБЖАЛУЕТ ОТКАЗ В ИЗБРАНИИ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ БЫВШЕМУ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ НКРЕКП - ПОДОЗРЕВАЕМОМУ В ДЕЛЕ "РОТТЕРДАМ+"... Опубликовано Специализированная антикоррупционная прокуратура Вторник, 20 августа 2019 г.

Ранее об объявлении в международный розыск Волка сообщал журналист Олег Новиков, ссылаясь на проверенные источники.

По данным Новикова, также в розыске находится начальник отдела управления энергорынка Нацкомиссии Владимир Бутовский.

Отметим, ранее суд избрал меру пресечения гендиректору "ДТЭК Сети" Ивану Гелюху в виде залога в 9,6 миллиона гривен.

Напомним, в четверг, 8 августа, детективы НАБУ задержали директора госпредприятия "Оператор рынка", ексчлена Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Владимира Евдокимова. Его подозревают в деле "Роттердам+". Кроме того, объявлено подозрение и ексголові НКРЕКУ Дмитрию Вовку и еще четырем должностным лицам. Следователи инкриминируют им создание условий, в результате которых государству был нанесен ущерб на 18,87 млрд грн.

На следующий день ексчлену НКРЕКП Владимиру Євдокімову избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 2 миллиона гривен.

В свою очередь, в энергетическом холдинге ДТЭК считают обвинения следователей Национального антикоррупционного бюро Украины по делу о создании искусственных условий для роста цен на рынке электроэнергии безосновательными и необоснованными.

Национальную комиссия, осуществляющую государственное регулирование в сфере электроэнергетики и коммунальных услуг создал Петр Порошенко в августе 2014 года. И именно этой действием 5-й президент вышел за пределы своих полномочий, исчерпывающий перечень которых указан в Конституции - приняли судьи. За время деятельности Комиссии по ней было связано немало скандалов.