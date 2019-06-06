САП ОБЪЯВИЛА ПОДОЗРЕНИЯ В ДЕЛЕ О МИЛЛИОННЫХ РАСТРАТАХ В "УКРОБОРОНПРОМЕ"

Руководители Харьковского бронетанкового завода нанесли государству ущерб на сумму свыше 9 млн грн.

Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовные производства в отношении бывшего руководителя Харьковского бронетанкового завода и его действующего первого заместителя, который также занимает должность главного инженера.

Об этом на брифинге сообщил руководитель САП Назар Холодницкий.

"Изучив материалы дела, мы пришли к выводу, что следственные действия, которые могли быть проведены, а они должны были быть проведены в течение 2017-2018 годов (проведенная следователями ГБР экспертиза в течение двух недель не имела особой сложности и могла быть проведена в 2017 году), вчера (5 июня) процессуальными руководителями САП было объявлено подозрение за совершение преступления ч.5 ст 91 УК бывшему генеральному директору Харьковского бронетанкового завода и действующему первому заместителю, который занимает должность главного инженера в растрате имущества, что нанесло ущерб государству в размере более 9 млн грн, что подтверждено различными выводами экспертиз", - заявил Холодницкий.

Теперь прокуроры работают над тем, какой должна быть мера пресечения в отношении указанных чиновников. После этого дело будет передано в НАБУ для дальнейшего расследования и его завершения. "Это не завершение. Проверяется причастность других субъектов хозяйствования, которые фиктивно продавали-покупали предметы военной техники и зарабатывали на этом деньги", - сказал глава САП.

Напомним, ранее команда журналистов-расследователей обнародовал масштабное расследование о коррупции и хищениях в оборонном комплексе Украины. По данным журналистов, к схеме вывода из украинской оборонки сотен миллионов гривен причастен друг и партнер Порошенко, член Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский, его 22-летний сын Игорь и гендиректор "Укроборонпром" Павел Букин. В расследовании впервые обнародовали секретную переписку участников преступной схемы, внутренние документы, доказательства договоренностей о взятках. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.

Впоследствии Гладковский заявил, что временно приостанавливает свои полномочия в СНБО. Также он обратился к правоохранителям с просьбой проверить расследование журналистов. Уголовное дело по фактам, которые были обнародованы журналистами относительно хищений в оборонном комплексе Украины, уже возбудили Специализированная антикоррупционная прокуратура, а также Национальное антикоррупционное бюро. Кроме этого, директоров "Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени А.А.Морозова" Алексея Бабича и "Изюмского приборостроительного завода" Сергея Филоненко отстранили от их должностей. Впоследствии Гладковского тоже уволили.

11 марта журналисты-расследователи "Наших грошей" опубликовали последнюю часть скандального расследования о коррупции в оборонной отрасли, в которой сообщили, что

Дело о хищениях в оборонке: расследование "сливали" почти все правоохранительные органы - СМИ

почти все правоохранительные органы за взятки закрывали дела в отношении этой коррупционной схемы.