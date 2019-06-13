САП передала в суд дело о хищении денег, выделенных на проект "Стена"

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Дарницкий районный суд Киева обвинительный акт по факту растраты государственных средств, выделенных на обустройство "Стены" на украинско-российской границе. Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.

"Прокурорами САП совместно с детективами НАБУ завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту растраты денежных средств Государственного бюджета Украины, выделенных для инженерно-технического обустройства украинско-российской государственной границы, территорий, прилегающих к зоне проведения антитеррористической операции и Автономной Республики Крым", - говорится в сообщении.

Обвинение предъявлено 3 должностным лицам ГПС Украины, 3 директорам фирм подрядчиков и 2 посредникам, в общем на скамье подсудимых предстанут 8 человек.

Как сообщается, в ходе расследования установлено, что должностные лица ГПСУ завладели денежными средствами Государственного бюджета Украины и повлекли убытки государству на общую сумму 16 млн. 688 тыс. 496 грн.

Также установлено, что служебные лица Государственной пограничной службы Украины осуществили нецелевое использование бюджетных средств по бюджетной программе "Мероприятия по инженерно-техническому обустройству границы" и провели расходы на реконструкцию помещений в здании лит. "Г-2" на ул. Стартовой, 11 в г. Харькове (Харьковская авиационная эскадрилья) под служебные помещения, чем допущено нецелевое использование средств на общую сумму 13 млн. 212 тыс. 155 грн.

По эпизоду создания фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, через которые "выводились" государственные средства, государству причинен имущественный ущерб в размере 10 млн. 372 тыс. 144 грн.

Обвинение предъявлено по ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах); по ч. 2 ст. 210 УК Украины (нецелевое использование бюджетных средств должностным лицом, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах, совершенного по предварительному сговору группой лиц); по ч. 1 ст. 366 УК Украины (служебный подлог - внесение должностным лицом в официальные документы заведомо недостоверных данных); ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 УК Украины (организация фиктивного предпринимательства, то есть приобретения субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенное повторно, причинившее крупный материальный ущерб государству); а также по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 УК Украины (организация внесения в документы, которые в соответствии с законом подаются для проведения государственной регистрации юридического лица, заведомо ложных сведений по предварительному сговору группой лиц).

Досудебное расследование по приведенным фактам растраты средств государственного бюджета при реализации так называемого проекта "Стена" осуществлялось с марта 2016 года.

В августе 2017 детективы НАБУ задержали семерых человек по подозрению в причастности к реализации этой коррупционной схемы. Два месяца спустя, в ноябре 2017 года, разоблачены и задержаны еще одного участника.

4 июля 2018 расследование в отношении указанных восьми человек завершили - стороне защиты предоставили доступ для ознакомления с материалами уголовного производства.

Напомним, 19 ноября 2014 г. Кабинет министров Арсения Яценюка принял решение утвердить указ президента об обозначении линии украинско-российской границы. Проект предусматривал сооружение траншей, рвов, а также специальных объектов, и несколько раз менялся.

С 1 марта 2019 года работы были возобновлены после зимнего перерыва.