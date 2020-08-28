САП закрила справу про формулу "Роттердам плюс"

Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження у справі 18,87 млрд грн збитків від впровадження Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, формули "Роттердам плюс".

Про це журналісту "Слово і діло" повідомили джерела в САП і Національному антикорупційному бюро.

За словами співрозмовників, підставою для закриття вказані п. 2-3 ч. 1 ст. 284 КПК України, тобто встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення і не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати. Водночас у НАБУ планують оскаржити вказану постанову про закриття справи.

Пізніше в коментарі журналісту "Слово і діло" прокурор САП Віталій Пономаренко підтвердив закриття справи. За його словами, комплексна експертиза не підтвердила нанесення збитків від формули "Роттердам плюс".

Раніше в НАБУ спростували закриття справи про формулу "Роттердам плюс" і повідомили про припинення слідства у справі.

За версією слідства, генеральний директор ДТЕК Мережі Іван Гелюх і ще один менеджер ДТЕК Борис Лісовий за попередньою домовленістю з ексголовою НКРЕКП Дмитром Вовком, колишнім членом Нацкомісії Володимиром Євдокімовим, заступником начальника управління енергоринку НКРЕКП Тарасом Ревенком і начальником відділу цього управління Володимиром Бутовським завчасно до ухвалення формули "Роттердам плюс" обговорювали можливість її впровадження. За словами прокурора, спочатку формулу планували застосувати лише на те вугілля, яке доставляють в Україну портами.

Проте кількість такого вугілля становила приблизно 130 тисяч тонн на рік із загального обсягу вугілля такої марки, яке використовують на ТЕС, в 25,5 млн тонн. Прокурор додав, що пізніше всі вищезгадані особи дійшли згоди застосовувати цю формулу на весь обсяг вугілля, що було запропоновано посадовцями НКРЕКП на засіданні 28 січня 2016 року. Вже 3 березня того ж року посадовці Нацкомісії після одержання дозволу з АМКУ забезпечили розгляду порядку денного, де було питання формули "Роттердам плюс", яку затвердили на тому засіданні. Попередня експертиза встановила нібито 18,87 млрд грн завданих збитків від впровадження НКРЕКП цієї формули.