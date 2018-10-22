Саудовская Аравия предложила России заняться созданием секретариата для ОПЕК+

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что Россия «должна взять на себя руководящую роль» в работе над созданием секретариата для ОПЕК+ в Вене. «Новый аспект — это создание собственного секретариата для ОПЕК+, сейчас этого нет, деятельность ОПЕК+ сопровождает секретариат ОПЕК. Для стран вне ОПЕК мы предложим создать секретариат в Вене, чтобы он мог вплотную работать с ОПЕК»,— сказал господин аль-Фалих в интервью ТАСС.

О том, что Россия и Саудовская Аравия могут пригласить экспортеров нефти, участвующих в соглашении по ограничению нефтедобычи ОПЕК+, в новую структуру, аналогичную ОПЕК, стало известно в июне. Более крупные производители нефти получат в ней больше голосов, тогда как в ОПЕК действует принцип «одна страна — один голос».

Господин аль-Фалих, комментируя привилегированное положение крупных экспортеров, подчеркнул, что Москва и Эр-Рияд вносят самый весомый вклад при реализации соглашения ОПЕК+. «Как только ты получаешь доверие других стран, понимаешь их цели и служишь их целям своими действиями, формальное голосование перестает быть релевантным. Большинство решений принимаются консенсусом очень быстро»,— ответил он на вопрос журналистов о том, как будет проводиться голосование участников ОПЕК+. Министр добавил также, что все страны ОПЕК+ относятся с большим уважением к решению России и Саудовской Аравии сократить добычу.

