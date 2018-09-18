Саудовская Аравия вложит более $1 млрд в конкурента Tesla

Суверенный инвестиционный фонд Саудовской Аравии подписал соглашение об инвестировании более $1 млрд в американский стартап Lucid Motors, который занимается разработками в области электромобилей. При этом фонд владеет 5-процентной долей в компании Илона Маска Tesla, прямым конкурентом которой является Lucid Motors.

Согласно планам Lucid Motors, их первый электромобиль седан Air, прототип которого был представлен в 2016 году, начнет выпускаться в 2020 году, и цены на него будут начинаться от $60 тыс. По данным агентства Bloomberg, компания пока отстает от графика и сейчас занимается строительством завода в штате Аризона и запуском производства. Инвестиции саудовского суверенного фонда позволят Lucid Motors вложиться в запланированные сроки.