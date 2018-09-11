Саудовская инвесткомпания может купить украинский агрохолдинг "Мрия", - Bloomberg

Саудовская сельскохозяйственная и животноводческая инвестиционная компания The Saudi Agricultural & Livestock Investment Co (Salic) может купить украинский агрохолдинг "Мрия". Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые со сделкой.

Издание сообщает, что британское подразделение государственной Salic близко к заключению сделки о покупке Mriya Agro Holding Plc.

По данным Bloomberg, Salic в Украине обрабатывает около 45 тыс. га, которые прилегают к землям "Мрии". Вследствие поглощения земельный банк Salic в Украине может возрасти более чем до 200 тыс. га.

Саудовская компания в последние годы часто заявляла о возможном расширении. В 2015 году вместе с американской Bunge Ltd. она создала совместное предприятие G3 Global Grain Group, которое приобрело мажоритарную долю в компании Canadian Wheat Board.

Напомним, 21 августа 2018 агрохолдинг "Мрия" успешно завершил реструктуризацию долга. В результате реструктуризации общая долговая нагрузка "Мрии" снизилась с 1,1 млрд долларов до 309,5 млн долларов.