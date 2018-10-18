"Сбербанк" попытается найти нового покупателя на свой украинский филиал

Национальный банк Украины уже дважды отказался продавать украинскую "дочку" "Сбербанка России", однако в Москве не теряют надежды продать активы в Украине. Об этом заявил первый заместитель председателя "Сбербанка" Лев Хасис, пишет "РБК-Украина".

По словам Хасиса, в Национальном банке Украины не одобрили сделку, потому что сомневаются в репутации покупателя из Беларуси.

"Я думаю, что нам придется нового покупателя искать, потому НБУ нам четко сказал, что покупатель в Беларуси для них является нежелательным", - рассказал он.

Весной 2017 года по решению Совета нацбезопасности Украины против ПАО "Сбербанк" были введены санкции в связи с российской агрессией. В марте 2018-го президент Украины Петр Порошенко продлил санкции еще на год. Банк не может выводить средства за пределы страны, а госструктурам запрещено размещать деньги на его счетах.

После введения санкций российский "Сбербанк" заявлял о намерении продать украинскую "дочку". Единственным претендентом на покупку украинского "Сбербанка" был белорусский "Паритетбанк", однако Нацбанк Украины дважды отказывал финучреждению.

Официально причина отказа не озвучивалась, но источник "Коммерсанта" отмечал, что НБУ может не согласовать эту сделку, так как одним из акционеров "Паритетбанка" является Виктор Шейман, в отношении которого действуют санкции США и Евросоюза.

