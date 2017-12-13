Сбербанк РФ продал украинский ВиЭс банк бизнесмену Тигипко

Sberbank Europe AG (дочерняя компания Сбербанка России) завершила сделку по продаже 99,92% ВиЭс банк группе "ТАС" Сергея Тигипко, говорится в сообщении российской кредитной организации.

Сделка была одобрена Антимонопольным комитетом Украины, Национальным банком Украины, а также Европейским центральным банком.

Сбербанк продал украинскую "дочку" в рамках реализации стратегии по выходу с банковского рынка Украины. Предполагается, что сделка окажет нематериальное влияние на финансовые показатели группы Сбербанка.

Юридическим консультантом Сбербанка по сделке выступила компания Herbert Smith Freehills CIS LLP.

Национальный банк Украины в начале ноября 2017 года согласовал бизнесмену Сергею Тигипко опосредованное приобретение 99,9% акций ВиЭс банка. Прямым покупателем выступит кипрская компания Bailican Limited.

ВиЭс банк (VS Bank, до 16 декабря 2013 года - Фольксбанк, ранее - Электрон банк) основан в 1991 году. Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию 1 июля 2017 года по размеру общих активов ВиЭс банк занимал 28-е место среди 88 действовавших в стране банков.

Группа "ТАС" основана в 1998 году, имеет активы в финансовом и промышленном секторах, сельском хозяйстве, недвижимости, фармацевтике и венчурных проектах. В финансовый сектор группы входят Таскомбанк, Универсал банк, две страховые компании и ряд других организаций. Основателем и основным акционером группы является С.Тигипко.