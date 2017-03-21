"Сбербанк России" ищет пути выхода с украинского рынка - председатель правления

Председатель правления "Сбербанка России" Герман Греф назвал санкции против его банка "беззаконными действиями".

"Сбербанк России" активно ищет пути выхода с украинского рынка. Об этом сообщил председатель правления банка Герман Греф, передает RNS.

"Мы ищем варианты выхода из Украины. С такой позицией правительства у нас нет большого отрезка времени. Я не хотел бы ничего комментировать, пока мы не придем к окончательному решению", - сказал Греф.

Он также отметил, что активы "дочки" "Сбербанка" в Украине составляют 0,1% от активов группы.

Греф назвал санкции в отношении российских банков "беззаконными действиями".

7 марта "Сбербанк России" заявил, что приступил к обслуживанию в своих отделениях клиентов, предоставляющих паспорта так называемых "ДНР" и "ЛНР". Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал НБУ незамедлительно ввести санкции против российского банка.

В тот же день в НБУ заявили, что в случае подтверждения информации о готовности "Сбербанка России" осуществлять обслуживание владельцев паспортов "ДНР" и "ЛНР", они будут инициировать перед СНБО вопрос о применении санкций к дочернему банку "Сбербанка России" - ПАО "Сбербанк".

9 марта в ПАО "Сбербанк" заявили, что не обслуживают физических и юридических лиц на основании документов, выданных на оккупированных территориях Донбасса.

15 марта СНБО поручил Нацбанку и СБУ проанализировать деятельность банков, в капитале которых есть доля госбанков РФ. Вечером того же дня НБУ предложил применить санкции против пяти банков.

Президент Украины Петр Порошенко утвердил санкции в отношении "Сбербанка", "Проминвестбанка", ВТБ, "БМБанка" и VS Bank сроком на один год.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль при необходимости будет всеми способами защищать "дочек" российских банков в Украине.