Сбербанк России объявил о продаже 100% акций украинского дочернего банка консорциуму британских инвесторов

Сбербанк России объявил о продаже 100% акций украинского дочернего банка консорциуму инвесторов, куда войдут латвийский Норвик банк и беларуская частная компания, соответствующий юридически обязывающий договор подписан в понедельник, говорится в сообщении Сбербанка России.

"AS Norvik Banka и его основной акционер, гражданин Великобритании Григорий Гусельников, подписали соглашение об участии в инвестиционном консорциуме по приобретению украинского подразделения российского "Сбербанка".

Мажоритарным акционером нового консорциума стал гражданин Великобритании Саид Гуцериев и принадлежащая ему белорусская компания. Эта сделка позволит предложить украинским клиентам обслуживание, построенное на европейских принципах качества, прозрачности и доступности, сохранив технологический уровень банка, созданный "Сбербанком"." - из сообщения Norvik Banka

Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2017 года после получения одобрений сделки финансовыми и антимонопольными регуляторами соответствующих юрисдикций, включая Латвию и Украину.

"Сбербанк" (Украина) обладает необходимыми средствами для исполнения обязательств перед частными и корпоративными клиентами. Надеемся, что решение о продаже нашего дочернего банка будет способствовать разблокированию его офисов и возобновлению нормальной работы, что позволит клиентам банка продолжить беспрепятственно пользоваться услугами... и создаст основу для его дальнейшего развития", - говорится в сообщении Сбербанк России.

Ускоренная продажа украинского банка приведет к фиксации убытка по вложениям в капитал дочернего банка, который отразится в отчетности Сбербанка России по РСБУ. В то же время на уровне консолидированной отчетности группы Сбербанка России влияние сделки на отчетность по МСФО не будет материальным, говорится в релизе.

Как сообщалось, 16 марта президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о применении сроком на год санкций к пяти банкам с российским капиталом: ПАО "Сбербанк", ПАО "ВиЭс Банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ПАО "ВТБ Банк", ПАО "БМ Банк" в части запрета выводить капитал за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

Согласно постановлению НБУ банкам с российским госкапиталом запрещено осуществлять любые операции в пользу связанных с ними лиц, которые предусматривают перевод средств за пределы Украины или следствием которых может быть вывод капиталов таких банков за пределы Украины. В частности, запрещено прямое и/или косвенное осуществление любых активных операций - предоставление кредитов, депозитов, займов, в том числе на условиях субординированного долга, приобретение ценных бумаг, размещение средств на корреспондентских счетах и т.п. В этом перечне также запрет на выплату дивидендов, процентов, возврат межбанковских кредитов/депозитов, денежных средств с корреспондентских счетов, субординированного долга; распределение прибыли; распределение капитала. При этом санкции не препятствуют докапитализиции финучреждений.

Fin.org.uahttp://www.fin.org.ua/news/1238044