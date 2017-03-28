"Сбербанк" снял ограничения на снятие наличных и переводы средств

Сбербанк отменил суточные лимиты по операциям для физических лиц и юридических лиц.

Об этом говорится в пресс-релизе банка.

"С 28 марта отменяются все ранее установленные суточные лимиты на проведение операций с использованием корпоративных карт, а именно: на операции по снятию наличных средств с карточных счетов; на любые безналичные операции с карточных счетов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 28 марта все отделения Сбербанка были разблокированы.

Ранее Сбербанк РФ заявил о продаже 100% акций украинского дочернего банка.