Сбербанк в Украине не обслуживает лиц с документами, выданными на неподконтрольных Украине территориях

Дочерний банк Сбербанка России в Украине - ПАО "Сбербанк" - не обслуживает физических и юридических лиц на основании документов, выданных на неподконтрольных украинской власти территориях, сообщается в комментарии банка в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

"ПАО "Сбербанк, являясь украинским коммерческим банком и осуществляя свою деятельность на основании лицензии НБУ, неукоснительно соблюдает нормы украинского законодательства. Банк не обслуживал, не обслуживает и не намерен обслуживать физических и юридических лиц на основании документов, выданных на неподконтрольных украинской власти территориях, и не осуществляет финансовые операции на данных территориях. Банк обслуживает клиентов исключительно на основании документов, идентифицирующих их в соответствии с требованиями украинского законодательств", - указано в сообщении.

Как отмечается в сообщении, все клиенты банка проходят процедуру обязательной идентификации в соответствии с требованиями законодательства Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и Положения НБУ об осуществлении банками финансового мониторинга (постановление НБУ No417), что подтверждено, в том числе, проверками НБУ. В частности, в соответствии с законодательством Украины по вопросам финансового мониторинга, банк не обслуживает лица, включенные в официальный перечень причастных к осуществлению террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, и осуществляет блокировку финансовых операций таких лиц с учетом рекомендаций FATF и соответствующих решений Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и Кабинета министров Украины.

"ПАО "Сбербанк работает в штатном режиме, безусловно выполняя свои обязательства в полном объеме перед клиентами и партнерами с соблюдением норм национального и международного права", - отмечено в сообщении.

Как сообщалось, НБУ 7 марта заявил, что будет инициировать применение санкций к дочернему банку Сбербанка в Украине, если подтвердится информация о готовности материнского банка осуществлять обслуживание лиц-владельцев паспортов непризнанных "ДНР" и "ЛНР".

"В случае подтверждения этой информации, НБУ будет инициировать перед СНБО вопрос о применении санкций к ПАО "Сбербанк", - говорится в сообщении Нацбанка.

Ранее во вторник министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступил за закрытие украинского Сбербанка и потребовал скорейших санкций к нему со стороны НБУ в связи с решением "материнского" Сбербанка России принимать в качестве документа, удостоверяющего личность, паспорта т. н. "ДНР"/"ЛНР".

"Сколько нужно времени НБУ, чтобы ввести санкции в отношении Сбербанка России, работающего в Украине??? Считаю необходимым незамедлительную реакцию НБУ!" - написал глава МВД на своей странице в Facebook.

По мнению министра, не может вести работу в Украине банк, поддерживающий осужденное мировым сообществом признание документов марионеточных режимов и аннексию украинских территорий.

Сбербанк (ранее - ПАО "Дочерний банк Сбербанка России", до этого - банк "НРБ") основан в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России.

По данным Нацбанка Украины, на 1 января 2017 года по размеру активов (48,356 млрд грн) он занимал шестое место среди 93 действовавших в стране банков.