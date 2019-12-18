СБУ блокировала две попытки вывоза в РФ запчастей для военной техники.

Житель одного из районов Киевской области пытался сбыть несколько агрегатов к истребителям Су-25.

Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила две попытки вывоза из Украины комплектующих для военной авиации, в частности в Россию. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в среду, 18 декабря.

"Оперативники Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области установили, что житель одного из районов Киевской области пытался сбыть несколько агрегатов к истребителям Су-25 гражданину одной из зарубежных стран. Он был разоблачен при попытке сбыта иностранцу партии товаров военного назначения", - сказано в сообщении.

В ходе обысков в арендованном мужчиной складском помещении правоохранители изъяли комплектующие к военной технике. По информации спецслужбы, агрегаты были украдены из воинских частей, в связи с чем, сейчас проверяется причастность к хищению военнослужащих Воздушных сил ВСУ.

Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей о нарушении порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю (ст.333 УК Украины).

Также контрразведчики СБУ блокировали попытку украинца вывезти на поезде Кишинев-Москва в РФ десять комплектов кислородных переносных приборов КП- 19, которые используют российские военно-транспортные самолеты.

Правоохранители составили протокол о нарушении мужчиной таможенных правил. Было изъято оборудование, которое проходит экспертизу для последующего принятия решения о начале досудебного расследования по ст.333 УК Украины.

Напомним, на прошлой неделе СБУ предотвратила контрабандную пересылку в Россию комплектующих для военно-транспортных самолетов Ан-72 и Ан-74.

Также контрразведка СБУ предотвратила незаконный ввоз в Украину комплектующих к вертолету Ми-24 на сумму более 100 тысяч долларов.