СБУ блокировала распространение токсичного горючего в Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) блокировала масштабное изготовление и реализацию контрафактного топлива в промышленных масштабах с использованием веществ опасных для жизни и здоровья людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что группа частных коммерческих компаний на подконтрольных мини-нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в разных регионах Украины наладила незаконное производство топлива.

Дельцы добавляли к продукции спирты, сильнодействующие токсичные вещества, другие присадки, которые несут опасность для окружающих. Изготовленные по опасной технологией бензин и дизтопливо продавали через более чем 150 партнерских АЗС по всей территории государства.

Часть продукции реализовывали без уплаты обязательных акцизных платежей, из- за чего бюджет только в 2019 году недополучил более 20 миллионов гривен.

Во время проведения следственных процессуальных действий в офисных, складских, производственных помещениях и на ряде АЗС оперативники и следователи локализовали функционирования незаконного механизма, а также получили основательные доказательства противоправной деятельности для привлечения к ответственности злоумышленников. Продолжаются следственные действия.