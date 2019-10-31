СБУ и ГБР проводят обыски на Николаевской таможне

Служба безопасности Украины (СБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР) проводят обыски на территории Николаевской таможни.

Об этом сообщила пресс-служба Николаевской таможни на своей странице в Facebook.

В частности, обыски связаны с нарушениями при оформлении ввоза минеральных удобрений.

"Мною лично была предоставлена информация в ГБР о возможных неправомерных действиях тогдашнего руководства таможни. В частности, речь идет о том, что через таможню было пропущено 17 партий с минеральными удобрениями без начисления антидемпинговой пошлины. В результате есть подозрение, что государство понесло убытки на сумму 162,7 млн. грн.", - сообщил начальник Николаевской таможни ГФС Роман Криль.

По его словам, сейчас правоохранители проводят обыски по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса Украины "Злоупотребление властью или служебным положением".

"Рассчитываю, что профессиональные действия СБУ и ГБР помогут разоблачить правонарушителей и должным образом их наказать. Это будет демонстрировать прогресс на пути к очищению таможенной службы от шлейфа коррупции и от лиц, являющихся носителями коррупционной культуры", - добавил он.

Ранее сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины пришли с обысками в офис "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" (НОТУ).



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