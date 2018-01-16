СБУ и ГПУ пришли с обысками в Укргаздобычу

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности пришли с обысками в компанию "Укргаздобыча". Об этом сообщила пресс-секретарь компании Лариса Полищук на своей странице в Facebook.

"Стабильность - признак класса. Закончились очередные праздники и у нас в Укргаздобыче вновь представители ГПУ и СБУ. Пока не знаем, по какому именно делу они пришли, ожидаем информацию. Но это уже не смешно", - говорится в сообщении, обнародованном Полищук.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сотрудники правоохранительных органов провели обыски у бывшего министра здравоохранения аннексированного Крыма Петра Михальчевского, который занимал свою должность на полуострове с марта по июль 2014 года, однако был уволен по подозрению в коррупции.