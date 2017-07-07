СБУ и ГПУ снова проводят обыски в "Укргазвыдобування"

Служба безопасности Украины (СБУ) и Генеральная прокуратура в пятницу проводят обыски в офисе ПАО "Укргазвыдобування", сообщил глава правления компании Олег Прохоренко на своей странице в Facebook.

По его словам, обыски связаны с проведением работ по интенсификации скважин иностранными подрядчиками в лице румынской Tacrom и "Белоруснефть", благодаря которым УГВ сумело нарастить добычу газа по итогам первого полугодия.

"Сегодня с обысками к УГВ пришли СБУ и ГПУ как раз по этой теме - кому-то видимо не нравится, что мы с таким трудом привлекаем в Украину иностранные сервисные компании, создаем рынок нефтегазовых сервисных услуг, работаем честно и прозрачно (все эти контракты - результат жестких торгов на ProZorro), что увеличиваем добычу. Я, как дурак, езжу в Хьюстон, Калгари, рассказываю иностранным компаниям - приходите в Украину, работайте с нами, побеждайте на наших тендерах. А тут такое ...", - написал он.

"Премьер рассказывает в Лондоне об улучшении инвестиционного климата и приглашает инвесторов в Украину. В ближайшее время готовится встреча президентов Украины и Беларуси, одна из тем которой может быть - сотрудничество УГВ и "Белоруснефти" в сфере увеличения добычи газа. В Киев с визитом прилетает госсекретарь США. А у нас тут ГПУ и СБУ изымает документы по проведению работ по интенсификации скважин", - добавил О.Прохоренко.

Глава УГВ отметил, что компания сотрудничает с правоохранительными органами, предоставит необходимые документы, но действия СБУ и ГПУ отрицательно влияют на производительность работы предприятия.

"Мы, конечно, все предоставим. Но кто ответит за потерянный газ, за потерю производительности? В прошлом году мы уже потратили полгода на запуск программы интенсификации, потому что суды блокировали тендеры, правоохранители "мочили" необходимость проведения таких работ... Сколько иностранных компаний придет в следующий раз на наши тендеры, зная о таком "радушном приеме" в Украине?", - добавил он.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа. Также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ.