СБУ искала средство негласного сбора информации - Dragon Capital

Обыск проводился на основании постановления суда в уголовном производстве о незаконном приобретении спецсредств негласного получения информации

В Dragon Capital сообщили, что обыск СБУ в офисе компании касался программы контроля рабочего времени сотрудников, которая по результатам экспертизы была признана "специальным техническим средством негласного получения информации". Об этом сообщается на странице Dragon Capital в Facebook.

В сообщении сказано, что обыск проводился на основании постановления Шевченковского райсуда Киева в уголовном производстве о незаконном приобретении или сбыте специальных технических средств негласного получения информации, а также незаконном их использовании.

"Как выяснилось, программное обеспечение, которое официально приобретено СП ООО "Драгон Капитал" в 2015 году у украинской компании ООО "Стахановец ПРО" (правообладатель ПО) и планировалось к использованию как система контроля рабочего времени работников СП ООО "Драгон Капитал", было в 2016 году признано "специальным техническим средством негласного получения информации" на основании экспертного заключения, сделанного в рамках уголовного производства", - говорится в сообщении.

В компании утверждают, что сотрудники СБУ намеревались изъять всю компьютерную технику компании, что практически привело бы к остановке ее деятельности.

"Благодаря реагированию со стороны премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, других публичных деятелей и средств массовой информации, в дальнейшем обыск прошел без нарушений и силового давления со стороны сотрудников СБУ, и компания работает в обычном режиме", - сообщили в Dragon Capital.

Служба безопасности Украины сегодня, 26 апреля, обыскала офис Dragon Capital. Каксообщила директор по маркетингу Dragon Capital Ольга Белобловская, в результате изъята часть техники.

Ранее Белобловская сообщила, что СБУ обыскивала компанию по разрешению суда на выемку компьютерной техники. "Речь идет о незаконном использовании программного обеспечения", - сказала она.

Генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала заявил, что обыск может быть связан с событиями вокруг ТРЦ Skymall.