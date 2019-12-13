СБУ не дала вывезти в Россию детали для военных самолетов

Служба безопасности Украины предотвратила контрабанду в страну-агрессора комплектующих к военно-транспортным самолетам Ан-72 и Ан-74.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники и следователи спецслужбы пресекли попытку нелегального вывоза за пределы Украины товаров двойного назначения. Установлено, что злоумышленники, используя поддельные товарно-сопроводительные документы, без получения соответствующих разрешений и согласований Государственной службы экспертного контроля, совершили противоправное оформление военных авиаагрегатов на таможенно-грузовом складе в аэропорту "Киев" (Жуляны). По информации спецслужбы, оборудование дельцы планировали направить заказчикам, действовавшим в интересах Минобороны РФ. Груз через третьи страны должен был поступить к "клиентам" из страны-агрессора. Во время проведения спецоперации в зоне деятельности таможенного поста аэропорта "Киев", а также обысков в складских помещениях и по месту жительства фигурантов дела в Киеве, правоохранители изъяли комплектующие к боевым самолетам, таможенную и техническую документацию", - говорится в сообщении.

Непосредственному исполнителю сделки следователями СБУ осуществлено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспертному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников, причастных к сделке, осуществлялись сотрудниками Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности совместно со следователями Следственного управления Главного управления Службы безопасности Украины в г.Киеве и Киевской области под процессуальным руководством прокуратуры г.Киев.