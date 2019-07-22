СБУ обвинила руководство ArcelorMittal в небрежном использовании инвестиций

Также силовики локализировали потенциальную угрозу распространения радиации

Руководство компании "ArcelorMittal Кривой Рог" небрежно использовало инвестиции индийского предпринимателя и одного из крупнейших металлургических магнатов мира Лакшми Миттала, заявил и. о. главы СБУ Иван Баканов.

"Я уверен, что Лакшми Миттал, который является мощным международным инвестором, пытаясь осуществить эту инвестицию... не планировал сделать ничего плохого. Но тот менеджмент, который работает на предприятии, небрежно относился к своим обязанностям. И поэтому должен быть соответствующим образом как минимум дисциплинарно наказан", - аргументировал позицию ведомства Баканов и добавил, что речь, скорее всего, будет идти не об административной ответственности.

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Вместе с тем Баканов отметил, что ведомство только изымало документы, а оборудование не арестовывало, как заявляли в компании. По словам начальника следственного отделения управления СБУ в Днепропетровской области Игоря Ены, на предприятии пытались затянуть предоставление необходимой документации и препятствовали досмотру оборудования, на котором силовики зафиксировали нарушение правил эксплуатации.

"В ходе налаживания работы одной из используемых в производстве установок, а именно машины непрерывного литья заготовок, были допущены существенные нарушения требований радиационной безопасности, в результате чего излучение... превысило допустимые нормы", - сообщил Ена.

Напомним, ранее пресс-служба предприятия заявила, что СБУ изъяла машину непрерывного литья заготовок и отдельные элементы оборудования. Силовики пожаловали с визитом после того, как руководство компании раскритиковал президент Владимир Зеленский.