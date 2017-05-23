СБУ остановила производство контрафактного кофе

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) остановили масштабное производство и реализацию контрафактной кофе под видом известных брендов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сообщается, что злоумышленники разметили производственное и фасовочное оборудование в частных домах, а также промышленных зонах Киевской области.

"Сотрудники СБУ пресекли деятельность двух "подпольных" цехов, в которых расфасовывали и упаковывали контрафактную продукцию, двух типографий, где изготавливали тару и упаковку. Во время обысков на производствах и складских помещениях правоохранители обнаружили оборудование для изготовления и фасовки "брендового кофе", пресс-формы с логотипами иностранных фирм, десятки тысяч единиц упаковочной тары, этикеток с названиями и фирменными наклейками", - говорится в сообщении СБУ.

Указано, что правоохранители изъяли почти 10 тонн сырья и готовой поддельной продукции. По предварительным выводам экспертов, в поддельный кофе подмешивали пищевые добавки.

Сообщается, что сбыт контрафакта осуществлялся во всех регионах Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники СБУ обнаружили на Донбассе контрафактные сигареты из зоны проведения антитеррористической операции (АТО).