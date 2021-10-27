СБУ перевіряє можливе "фінансування тероризму" "Укрексімбанком" після розслідування "Схем"

Після журналістського розслідування "Схем" (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший) про багатомільйонний валютний кредит, виданий державним "Укрексімбанком" прокурор Офісу генерального прокурора відкрив провадження за статтею про "фінансування тероризму". Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Служби безпеки України. Про це у відповідь на запит Радіо Свобода повідомили в Офісі генерального прокурора України.

В ОГП зазначили, що провадження відкрили після звернень народних депутатів, які посилались на матеріал програми "Схеми", а саме на розслідування "Мецгер, "ДНР", SkyMall та $ 60 мільйонів", яке було оприлюднено 8 жовтня.

"Схемам" вдалося з'ясувати, що державний "Укрексімбанк" видав 60 мільйонів доларів кредиту фірмам бізнесмена, чия компанія веде діяльність на захопленій угрупованням "ДНР" території і сплачує податки окупаційній владі. А як гарантію повернення цих грошей банк взяв під заставу об'єкт, цінність та надійність якого сумнівна - це київський ТРЦ SkyMall, за який вже понад 10 років триває боротьба у кількох юрисдикціях.

В ОГП повідомили, що 19 жовтня прокурор відкрив провадження за статтею 258- 5 (частина 3) Кримінального кодексу України - це "фінансування тероризму, вчиненого організованою групою в особливо великому розмірі, що мало тяжкі наслідки". Такий злочин передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 12 років з позбавленням обіймати певні посади на термін до 3 років та конфіскацією майна.

4 жовтня під час інтерв'ю з головою правління "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером журналіст "Схем" запитав його про великий валютний кредит під заставу проблемного активу, який банк видав бізнесмену, чия компанія сплачує податки угрупованню "ДНР". Мецгеру не сподобалсь запитання і він наказав охороні "забрати камери" в журналістів та "дістати з них касети".За наказом Євгена Мецгера співробітники банку застосували фізичну силу до оператора "Схем", відібрали у нього дві камери та картки, на які здійснювався запис, та видалили записане відео. Журналісту вдалося записати інцидент на аудіо.

Журналісти звернулися до правоохоронних органів, після чого Національна поліція відкрила кримінальне провадження. Банк заперечував факт нападу, але згодом "Схеми" відновили видалене відео і оприлюднили його.

Мецгер пізніше попросив пробачення в журналістів і назвав свої дії неприпустимими.

Наглядова рада державного "Укрексімбанку" 6 жовтня ухвалила рішення відсторонити голову правління фінансової установи Євгена Мецгера та двох співробітників банку "на час проведення внутрішнього розслідування". Тимчасовим виконувачем обов'язків голови правління став Сергій Єрмаков.

10 жовтня "Схеми" опублікували матеріал "Мецгер, "ДНР", SkyMall та $60 мільйонів. Розслідування "Схем" про "Укрексімбанк".

Реагуючи на розслідування, Мецгер заявив, що банк "не зробив жодного порушення", а виявлені журналістами документи треба передати правоохоронцям, які мають провести розслідування.

11 жовтня Євген Мецгер написав заяву про звільнення, яке того ж дня схвалила наглядова рада "Укрексімбанку".

Наразі досудове розслідування за цим інцидентом здійснює поліція Голосіївського району Києва. Про підозру повідомлено чотирьом особам: ексголові правління "Укрексімбанку" Євгену Мецгеру, керівнику служби безпеки "Укрексімбанку" Ігору Тельбізову, директору департаменту інформаційної політики "Укрексімбанку" Володимиру Пікалову та начальнику управління внутрішньої безпеки цивільного захисту та охорони "Укрексімбанку".