СБУ подозревает владельцев "Киевэнерго" и "Киевводоканала" в масштабных махинациях и воровстве

Кабинет министров поручил Киевской горгосадминистрации (КГГА) выяснить воруют ли средства государственного бюджета компании "Киевэнерго" и "Киевводоканал". Коммунальных монополистов подозревают в искусственном наращивании задолженностей за электроэнергию и манипуляциях с "экономически обоснованными тарифами". Информацию о том, что "дела могут быть нечисты" Кабмин получил от Службы безопасности Украины (СБУ).

Об этом KV стало известно из письма руководителя и.о. главы СБУ Виталия Маликова к премьер-министру Владимиру Гройсману, переданного Кабмином в КГГА для реагирования 26.12.2016 года.

"СБУ получило информацию о предпосылках для внедрения отдельными руководителями предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) противоправных схем и механизмов искусственного наращивания задолженности за потребленную электрическую энергию, что создает угрозу экономической безопасности государства и приведет к растрате средств госбюджета в особо крупных размерах",- говорится в письме руководителя СБУ.

По его словам, в стране сложилась критическая ситуация с расчетами за электроэнергию предприятий водного хозяйства с рядом энергогенерирующих предприятий, среди которых в частности есть и ПАО "Киевэнерго" со "странной" задолженностью в размере 225,7 млн гривен.

"Причиной может быть искусственная фальсификация расчетов фактической себестоимости услуг центрального водоснабжения и водоотвода путем включения сверхнормативных потерь воды, фиктивного завышения объемов потребленной электроэнергии, манипуляция понятием экономически обоснованного тарифа и прочее. В дальнейшем отдельными представителями финансово-промышленных групп, которые контролируют деятельность предприятий в сфере ЖКХ, планируется использовать средства госбюджета, которые предоставляются местным бюджетам в виде субвенций на погашение задолженности за потребленную электроэнергию, которая возникла из-за несоответствия фактической стоимости производства, транспортировки и поставки тепловой энергии, услуг центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения и водоотвода утвержденным тарифам",- написал Маликов.

По его словам, это создает условия "для присвоения бюджетных средств путем выведения денег таких предприятий на счета подконтрольных субъектов хозяйствования (СПД) под видом закупки ценных бумаг, подписания договоров страхования, консультационных услуг, придуманных работ и пр.".

Как уже не раз сообщала KV, ПАО "Киевэнерго" и ПАО "АК "Киевводоканал" постоянно фиксируют различные суммы взаимной задолженности и задолженности своих потребителей, которые по мнению руководства этих предприятий и ряда чиновников КГГА должны компенсироваться за счет бюджетных средств из-за "мифической разницы" в тарифах, убыточность которых всегда вызывала у граждан большие сомнения.

Похоже, такого же мнения придерживаются и в СБУ, где, чтобы всего этого избежать предлагают:

- проверить достоверность оснований для проведения расчетов по разнице в тарифах;

- сделать расчеты с использованием механизма погашения задолженности по разнице в тарифах только после комплексной проверки и подтверждения законности формирования структуры задолженности.

Отметим, Маликов отправил это послание Гройсману еще 11 ноября 2016 года.

Напомним, 27 октября 2016 года Киевсовет по настоятельному требованию команды Виталия Кличко принял очень скандальное решение - внес изменения в бюджет Киева на 2016 год, в связи с чем ПАО "Киевэнерго" и ПАО "АК "Киевводоканал" получили "от благодарных киевлян" 448,3 млн гривен в виде компенсации ничем не подтвержденной и необоснованной задолженности по разнице в тарифах.

Тогда целый ряд депутатов Киевсовета усомнились в честности градоначальника и заподозрили Кличко и его команду в коррупции.

"В Киевсовете давно звучат робкие голоса, что вокруг "Киевэнерго" и "Киевводокнала" творятся темные делишки, дающие заработать миллионы отдельным личностям. Поэтому, ждать того, что Кличко, получив наводку от СБУ, вдруг начнет бороться с "коммунальной мафией", вероятно, не стоит - подытожил в комментарии KV анонимный источник в КГГА.

