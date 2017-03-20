СБУ предотвратила попытку передачи 6,5 га государственной земли в частную собственность

В ходе совместной спецоперации сотрудников Службы безопасности Украины и полиции удалось предотвратить отчуждение более 6,5 гектаров земли, которые находятся во владении государства. На данной территории находится оздоровительно-лечебный комплекс санаторного типа "Ясный" госпредприятия "Лечебно-профилактический комплекс "Феофания" НАН Украины.

В СБУ пояснили, что служащие Козинского поселкового совета с помощью поддельных документов попытались передать имущество государства в частную собственность. При этом он ни уведомляли НАН Украины, которая является собственником земель, о своих действиях.

На данный момент по решению Шевченковского районного суда города Киева на всю территорию наложен арест. Также правоохранители продолжают вести неотложные следственные действия.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 13 марта экспертная комиссия Министерства здравоохранения прибыла в больницу "Феофания", чтобы дать оценку диагнозам, поставленным отстраненному от выполнения своих обязанностей главе Государственной фискальной службы Роману Насирову.