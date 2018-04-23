СБУ пришла с обысками на "Мотор Сич"

Сотрудники СБУ проводят обыски на публичном акционерном обществе "Мотор Сич" в Запорожье.

Как передает "Слово и Дело", такую информацию "Украинской правде" подтвердила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

На вопрос проходят сейчас обыски на предприятии, Гитлянская ответила:

"Да. Сейчас продолжаются следственные действия на предприятии.

Она также сообщила, что обыски в Запорожье проводят правоохранители из столицы.

Владелец 14,99% акций предприятия Вячеслав Богуслаев ранее рассказал, как работает завод на оккупированной территории.

В июле 2017 года на заводе прошли обыски из-за растрат.

Тогда на объектах предприятия и в ключевых лиц провели обыски.

"Мотор Сич" - предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки.

Как известно, Шевченковский районный суд Киева арестовал 851 994 акции Мотор Сичи, находившихся на счетах пяти компаний, зарегистрированных на Виргинских островах и в Панаме.

Ранее Генпрокуратура обнаружила схему растраты на "Мотор Сичи" на 350 миллионов гривен.