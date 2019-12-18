СБУ провела обыски в КГГА из-за злоупотреблений в ряде департаментов

В течение последних двух дней в нескольких департаментах КГГА СБУ начала проводить обыски, сообщает Чесно.

По словам спикера СБУ Елены Гитлянской, сотрудники ведомства разоблачили должностных лиц Департамента градостроительства и архитектуры, Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА и Департамента ГАСК в городе Киеве на злоупотреблениях в пользу третьих лиц.

По состоянию на среду, 18 декабря обыски продолжаются еще в нескольких департаментах, однако их названия СБУ не разглашает.

В отношении должностных лиц департаментов готовят для вручения уведомления о подозрении о совершении преступления.