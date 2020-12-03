СБУ проводить обшуки в "Укроборонпромі"

Служба безпеки України нагрянула в "Укроборонпром" і в компанію "Укрспецекспорт" з обшуками. Про це повідомляє пресслужба держконцерну.

В "Укроборонпромі" відзначають, що обшуки пов'язані з виконанням зовнішньоекономічних контрактів і проводяться на підставі постанови слідчого судді Шевченківського районного суду Києва.

"Укроборонпром" і "Укрспецекспорт" забезпечують максимальне сприяння правоохоронцям та надають всю інформацію та документи в рамках ухвали суду. Обидві установи працюють в штатному режимі", - йдеться в повідомленні.

Надзвичайні новини

https://nnovosti.info

