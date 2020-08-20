СБУ проводить обшуки в "Укрзалізниці", підозрює багатомільйонні розкрадання

Служба безпеки України задокументувала багатомільйонну корупційну схему в "Укрзалізниці", наразі в службових приміщеннях компанії й офісах комерційних структур у Києві та Вінниці проводять ряд обшуків.

Про це йдеться в повідомленні на сайті СБУ.

"За даними досудового слідства, протиправний механізм був організований менеджментом філії "Пасажирська компанія" Укрзалізниці через афілійовані комерційні структури, у тому числі з ознаками фіктивності", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що протягом 2019-2020 років філія виділила понад 60 млн грн для закупівлі товарно-матеріальних цінностей для ремонту пасажирського рухомого складу, а переможцями тендерних торгів стали підконтрольні організаторам структури.

Результати експертизи, ініційованої СБУ, свідчать про безпідставне завищення вартості продукції. Заподіяні державі збитки склали майже 12 млн грн.

Зараз СБУ спільно з Нацполіцією проводить у Києві та Вінниці ряд обшуків у службових приміщеннях "Укрзалізниці" й офісах комерційних структур.

Нагадаємо, раніше в липні СБУ викрила масштабне розкрадання коштів АТ "Укрзалізниця". Це створювало загрозу стабільному функціонуванню залізничних перевезень.